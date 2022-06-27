الهلال المتصدر بأفضلية المواجهات المباشرة مع منافسه الاتحاد يبحث عن التتويج الثالث توالياً عندما يستقبل الفيصلي.

الهلال يكفيه الفوز لحصد اللقب كما أنّ تعثره بالخسارة أو التعادل يمكن أن يمنحه اللقب في حال تعثر الاتحاد الذي سيواجه الباطن، ولا خيار أمامه سوى الفوز وانتظار تعثر الهلال من أجل العودة إلى منصة التتويج بعد طول غياب.

الإثارة لن تتوقف على صراع اللقب فقط، حيث سيكون صراع الهبوط محتدماً كذلك.

الاسم الأبرز بين الأندية المتصارعة على تفادي الهبوط، هو الأهلي الذي يحتل المركز الرابع عشر،ويعتمد ضمانُه للبقاء على حسابات معقدة عندما يحل ضيفاً على الشباب.

ولم يحقق الفريق هذا الموسم سوى ستة انتصارات فقط بينما تكبّد عشر هزائم وتعادل في ثلاث عشرة مباراة.