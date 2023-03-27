وتعرض الفرج للإصابة في عضلة الحوض خلال تدريبات الجمعة وأظهرت نتائج الفحوص الطبية التي خضع لها حاجته إلى برنامج تأهيلي وفترة علاج ستمتد إلى أربعة أسابيع، ليغيب اللاعب بالتالي عن خمس مباريات في الدوري السعودي حيث يحتل الهلال المركز الرابع بفارق إحدى عشرة نقطة عن المتصدر الاتحاد لكنه يمتلك مباراتين مؤجلتين

