رونالدو يعيد النصر إلى الصدارة

وصنع رونالدو هدفي فريقه بتمريرتين حاسمتين إلى عبد الرحمن غريب الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 17، وعبدالله مادو مسجل هدف الفوز في الدقيقة 78 بعدما تعادل الضيوف عبر الإسباني ألفارو مدران مطلع الشوط الثاني (47).

وسجل الكاميروني لياندر تاوامبا هدفاً للتعاون في الدقيقة 68 ألغي بداعي التسلل.

وهو الفوز الثاني توالياً للنصر بعد الأول على مضيفه الوحدة برباعية نظيفة حملت توقيع رونالدو، والثاني عشر له هذا الموسم فاستعاد الصدارة برصيد 40 نقطة بفارق الأهداف امام اتحاد جدة الذي كان انتزعها مؤقتا الخميس بفوزه على مضيفه الاتفاق 3-صفر، والشباب الفائز على أبها 2-صفر الثلاثاء في افتتاح المرحلة.

