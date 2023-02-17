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الدوري السعودي

رونالدو يعيد النصر إلى الصدارة

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أعاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر إلى الصدارة بمساهمته في فوزه الصعب على ضيفه التعاون 2-1 الجمعة في المرحلة السابعة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

AFP

وصنع رونالدو هدفي فريقه بتمريرتين حاسمتين إلى عبد الرحمن غريب الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 17، وعبدالله مادو مسجل هدف الفوز في الدقيقة 78 بعدما تعادل الضيوف عبر الإسباني ألفارو مدران مطلع الشوط الثاني (47).

وسجل الكاميروني لياندر تاوامبا هدفاً للتعاون في الدقيقة 68 ألغي بداعي التسلل.

وهو الفوز الثاني توالياً للنصر بعد الأول على مضيفه الوحدة برباعية نظيفة حملت توقيع رونالدو، والثاني عشر له هذا الموسم فاستعاد الصدارة برصيد 40 نقطة بفارق الأهداف امام اتحاد جدة الذي كان انتزعها مؤقتا الخميس بفوزه على مضيفه الاتفاق 3-صفر، والشباب الفائز على أبها 2-صفر الثلاثاء في افتتاح المرحلة.
 

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