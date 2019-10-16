بطولة السعودية: غروس يعود لتدريب الأهلي السعودي

وسيخلف غروس (65 عاماً) المدرب للكرواتي برانكو إيفانكوفيتش الذي أقيل من منصبه بعد ثلاث مراحل فقط على انطلاق الموسم الحالي.

وحقق غروس نجاحات مع الأهلي في ولايته التدريبية الأولى بين العامين 2014 و2016، إذ توج في موسمه الأول بكأس ولي العهد (2015). وفي الموسم الثاني، قاده للقب الدوري المحلّي، قبل أن يتوج بكأس الملك.

وبعد أشهر، أعاد الأهلي غروس من جديد بعدما أنهى ارتباطه مع المدرب البرتغالي جوزيه غوميز، ليتولى تدريبه حتى نهاية موسم 2016-2017، في فترة لم يتمكن خلالها من إحراز أي لقب.

وتولى السويسري في تموز/يوليو 2018 تدريب الزمالك المصري، قبل أن ينهي نادي القلعة البيضاء علاقته به في أيار/مايو 2019.

وسبق لغروس تدريب أندية سويسرية عدة أبرزها بازل، إضافة الى تجربتين مع شتوتغارت الألماني وتوتنهام هوتسبر الإنكليزي.

