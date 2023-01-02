النصر السعودي يقدم البرتغالي رونالدو مساء الثلاثاء

وأعلن النادي الملقب في السعودية بـ"العالمي"، الجمعة، تعاقده مع اللاعب الحائز الكرة على الذهبية خمس مرات في صفقة تاريخية مقدّرة بأكثر من 200 مليون يورو.

ويصل رونالدو وعائلته وطاقمه الإعلامي والفنيّ في وقت متأخر من مساء الإثنين إلى الرياض، حسب ما قال الوليد المهيدب المتحدث باسم النصر.

وأكّد أنّ "النصر سيقدم رونالدو مساء الثلاثاء على ملعب مرسول بارك" في الرياض.

صفقة تاريخية

واعتبر النصر، بطل الدوري 9 مرات آخرها في 2019، "هذه الصفقة أكثر من مجرد كتابة فصل تاريخي جديد".

وكتب النادي في بيان إعلان توقيع رونالدو "هذا اللاعب مثال أعلى لجميع الرياضيين والشباب على مستوى العالم، وبوجوده في النصر سنمضي قدماً لتحقيق المزيد من النجاحات للنادي والرياضة السعودية وللأجيال القادمة".

بدوره، غرّد وزير الرياضة السعودية عبد العزيز بن تركي الفيصل "سعيدٌ بتواجد أحد أفضل لاعبي العالم لبدء مسيرته الجديدة في السعودية. مرحباً بك كريستيانو رونادلو في المملكة. سندعم بقية أنديتنا لصفقات نوعية مع نجوم عالميين قريباً".

وبعد ساعات من التوقيع، نفدت قمصان النصر الأساسية والاحتياطية من متجر النادي في الرياض، بل بات يتعين الانتظار ليومين لطباعة اسم رونالدو ورقمه المميز 7 على قمصان الجماهير.

وعزا مدير متجر النادي الأمر إلى "الطلب غير المسبوق" على القمصان في تاريخ النادي.

