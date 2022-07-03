الخليج السعودي يتعاقد مع المدرب البرتغالي إيمانويل

وقال الخليج في حسابه على تويتر: "رسمياً نادي الخليج يتعاقد مع البرتغالي بيدرو ايمانويل مدرباً للفريق الأول لكرة القدم للموسم المقبل".

وسبق للبرتغالي البالغ 47 عاماً أن خاض تجربتين تدريبيتين في الدوري السعودي مع التعاون (2018-2019) والنصر (2021)، وقد توج مع الأول بلقب كأس الملك، فيما أشرف على الثاني لخمس مباريات فقط.

ومر المدرب البرتغالي أيضاً بالعين الإماراتي موسم 2020-2021، كما تولى تدريب ألميريا الإسباني (2019) بعدما بدأ مشواره أولاً مع أكاديميكا الذي أحرز معه لقب كأس البرتغال 2012 قبل أن يشرف على أروكا (2013-2015) وأبولون القبرصي الذي توج معه بالكأس والكأس السوبر، وإستوريل (2017).

