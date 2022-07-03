English
العربية
تصفيات كأس العالم
الدوري السعودي

الخليج السعودي يتعاقد مع المدرب البرتغالي إيمانويل

من قبل

أعلن نادي الخليج السعودي لكرة القدم الأحد تعاقده مع المدرب البرتغالي بيدرو ايمانويل لقيادة الفريق اعتباراً من الموسم المقبل.

AFP

وقال الخليج في حسابه على تويتر: "رسمياً نادي الخليج يتعاقد مع البرتغالي بيدرو ايمانويل مدرباً للفريق الأول لكرة القدم للموسم المقبل".

وسبق للبرتغالي البالغ 47 عاماً أن خاض تجربتين تدريبيتين في الدوري السعودي مع التعاون (2018-2019) والنصر (2021)، وقد توج مع الأول بلقب كأس الملك، فيما أشرف على الثاني لخمس مباريات فقط.

ومر المدرب البرتغالي أيضاً بالعين الإماراتي موسم 2020-2021، كما تولى تدريب ألميريا الإسباني (2019) بعدما بدأ مشواره أولاً مع أكاديميكا الذي أحرز معه لقب كأس البرتغال 2012 قبل أن يشرف على أروكا (2013-2015) وأبولون القبرصي الذي توج معه بالكأس والكأس السوبر، وإستوريل (2017).
 

الدوري السعودي نادي الخليج السعودي بيدرو إيمانويل
السابق الهلال يحافظ على لقبه بطلاً لل
اقرأ
الهلال يحافظ على لقبه بطلاً للدوري السعودي
التالي
-

آخر الأحداث

>