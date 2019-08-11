الاتفاق يتعاقد مع التونسي السليتي

⚪️ إدارة نادي #الاتفاق تتعاقد مع لاعب وسط منتخب تونس 🇹🇳 نعيم سليتي لتمثيل الفريق الأول بالنادي لمدة 3 مواسم مع خيار التجديد لموسم رابع pic.twitter.com/UjW4TmK2MN — نادي الاتفاق (@Ettifaq) August 11, 2019

وأورد النادي السعودي عبر حسابه على موقع "تويتر" تعاقده مع السليتي "لتمثيل الفريق الأول بالنادي لمدة 3 مواسم مع خيار التجديد لموسم رابع".

في المقابل، أكد النادي الفرنسي أن لاعب خط الوسط البالغ من العمر 27 عاماً "لن يحمل ألوان ديجون خلال موسم 2019-2020"، متوجها إليه بالشكر على "احترافيته، احترامه للقميص، وابتسامته اليومية".

وأفاد مصدر مقرب من ديجون فضل عدم كشف اسمه، أن قيمة صفقة انتقال اللاعب بلغت خمسة ملايين يورو.

وانضم السليتي إلى صفوف ديجون في موسم 2017-2018 معاراً من نادي ليل، وخاض معه في موسمه الأول 31 مباراة سجل فيها سبعة أهداف، بحسب بيان النادي الفرنسي، قبل أن يوقع عقدا حتى 2022.

وفي الموسم الماضي، خاض 37 مباراة سجل خلالها خمسة أهداف.

وأصبح السليتي الذي خاض 39 مباراة دولية مع نسور قرطاج وكان ضمن تشكيلة المنتخب الذي حل رابعاً في كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت هذا الصيف في مصر، ثالث لاعب تونسي في صفوف الاتفاق بعد فخر الدين بن يوسف وأسامة حدادي.