الاتحاد يتعاقد مع المدرب الروماني كونترا



وكتب كونترا في حسابه الرسمي على موقع التواصل "تويتر" مبديًا حماسه لتسلم مهامه الفنية "تحدٍ جديد" بثلاث لغات وهي الرومانية والإسبانية والإنكليزية.



وكان فريق الاتحاد أقدم على إقالة كاريلي عقب الخسارة في نهائي بطولة الأندية العربية أمام الرجاء المغربي بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي بتعادل مثير 4-4 .



وسيصبح لاعب الوسط السابق كونترا، رابع مدرب يقود الاتحاد في عهد إدارة رئيسه أنمار حائلي، بعد التشيلي لويس سييرا والهولندي هينك تين كات والبرازيلي كاريلي.



وسبق لكونترا، ابن الـ 45 عاماً، أن أشرف على تدريب منتخب بلاده بين عامي 2017 و2019 ودينامو بوخارست (2017) وخيتافي الإسباني (2014-2015) وغوانزو آر اند أف الصيني.