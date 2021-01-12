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الأهلي يجدّد عقد عمر السومة

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جدد الأهلي السعودي ثالث ترتيب الدوري عقد مهاجمه السوري عمر السومة حتى العام 2024، بحسب ما أعلن النادي في بيان الثلاثاء.

AFP



وكتب الأهلي عبر حسابه على تويتر إنّ : "التاريخي عمر السومة أهلاوي حتى 2024".

وكشف مصدر مطلع على الصفقة أنّ السومة وقّع لثلاث سنوات مقابل 30 مليون ريال سعودي (نحو 8 ملايين دولار)، تدفع على ثلاثة مواسم.

وانضم السومة للنادي الأهلي قادماً من القادسية الكويتي في موسم 2014-2015، وبات في كانون الأول/ديسمبر الماضي أفضل هداف في تاريخ بطولة السعودية منذ اعتماد نظام الاحتراف (2008-2009).

ووصل السومة إلى الهدف رقم 128 في مسيرته بالدوري السعودي، متفوقاً على ناصر الشمراني نجم الهلال والشباب وصاحب الرقم القياسي السابق بـ126 هدفاً.
 

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