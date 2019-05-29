إيقاف السعودي فهد المولد لمدة عام بسبب المنشطات

ونشرت اللجنة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" بياناً أكدت من خلاله أن المادة المحظورة التي تم اكتشافها في عينة اللاعب هي الامفيتامين.

وأوضحت أن اللاعب "تنازل عن فتح العينة B بعدما أتيحت له الفرصة في حضور جلسة استماع التي عقدت يوم 20 مايو (أيار) الجاري، والتي من خلالها تم استعراض جميع المستندات الدولية والإجراءات وأخذ أقوال اللاعب مع اتاحة الفرصة له للدفاع والايضاح وأخذ حقه الكامل".

وتابع البيان "تم اتخاذ جمع الاجراءات القانونية حسب الأنظمة الدولية، وقد أصدرت لجنة الاستماع لقضايا المنشطات قرار ايقاف المولد لمدة عام، مع أحقيته في العودة للتدريب في آخر شهرين من مدة الإيقاف".

وأكدت اللجنة أنه تم إبلاغ الاتحادين السعودي والدولي (فيفا) بالقرار "القابل للاستئناف خلال 21 يوماً من تاريخ صدوره".

وكان نادي الاتحاد قد أعلن في التاسع من الشهر الحالي تبلغه من لجنة الرقابة وجود مادة محظورة في عينة لفحص منشطات خضع له اللاعب.

وجاء اكتشاف المادة في الفحص الطبي الذي خضع له المولد على هامش مباراة فريقه ضد النصر في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري بالرياض في نيسان/أبريل الماضي، وفاز فيها الاتحاد بنتيجة 3-2 وسجل خلالها اللاعب الدولي الهدف الثالث لفريقه.

وأوقف المولد احتياطياً عن خوض أي مباراة في انتظار جلسة الاستماع.

ويعد المولد (24 عاماً) من أبرز لاعبي الاتحاد، وهو شارك مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وبات المهاجم ثاني لاعب من الاتحاد يتم إيقافه بسبب المنشطات بعد النجم السابق محمد نور الذي قضت محكمة التحكيم الرياضي ("كاس") في كانون الأول/ديسمبر 2016 بإيقافه أربعة أعوام لثبوت تناوله مواد محظورة، علماً بأنه اعتزل اللعب قبل أشهر من القرار، على خلفية فحص المنشطات الإيجابي الذي خضع له في تشرين الثاني/نوفمبر 2015.