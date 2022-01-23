أمين يونس إلى الاتفاق السعودي حتى عام 2024

وجاء في بيان على موقع النادي أن ابن الـ27 عامًا انتقل "في صفقة انتقال حر ليدعم صفوف الاتفاق حتى 2024".

تابع "التعاقد مع النجم الألماني جاء بتوصية من مدرب فريق الاتفاق الصربي فلادان ميلويفيتش، وفق حاجة الفريق الفنية للمرحلة المقبلة".

بدأ يونس المولود في من أب لبناني وأم ألمانية، مسيرته الكروية في صفوف فريق الناشئين لنادي بوروسيا مونشنغلادباخ عام 2000، حتى تم تصعيده للفريق الأول في 2012، قبل أن يرحل في 2014 لموسم واحد معارًا إلى كايزرسلاوترن.

وفي 2015، انتقل إلى أياكس أمستردام الهولندي ثم نابولي في تموز/يوليو 2018 بصفقة انتقال حر، ليكون أحد عناصر الفريق الفائز بكأس إيطاليا 2020.

وبعد ذلك قرر العودة للدوري الألماني في صيف 2020 معارًا لأينتراخت فرانكفورت لمدة موسمين من نابولي.

وعلى الصعيد الدولي، يمثل يونس منتخب ألمانيا منذ العام 2017 وتوج معه بلقب كأس القارات في روسيا.