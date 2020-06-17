وضع فريق روستوف الروسي في الحجر الصحي

وقال النادي في بيان: "أظهرت نتائج الفحص الأخير انحرافات غير طبيعية عند ستة لاعبين من الفريق الأول. تم عزل هؤلاء اللاعبين عن الفريق"، مضيفا أن 42 عضواً في النادي كانوا على احتكاك باللاعبين الستة لاسيما "جميع لاعبي الفريق الرئيسي والطاقم الفني".

وقال النادي الذي كان من المفترض أن يواجه سوتشي يوم الجمعة في إحدى المباراتين المقررتين في اليوم الأول للعودة من التوقف القسري، إن الجميع سيوضعون في الحجر الصحي لمدة أسبوعين.

وكشفت وسائل الإعلام المحلية أن الفنلندي الدولي رومان إرمينكو ولاعب الوسط النرويجي ماتياس نورمان من بين المصابين بفيروس "كوفيد-19".

وشدد رئيس النادي أرتاشيس أروتيونيانتس في البيان: "روستوف كان وسيبقى مؤيداً لاستئناف البطولة" التي يحتل فيها المركز الرابع بعد 22 مرحلة، مضيفا أن "روستوف سيواصل القتال على أرض الملعب بعد هذه الاستراحة".

وفي أوائل حزيران/يونيو الحالي، حذر رئيس رابطة الدوري سيرغي بريادكين في حديث لوكالة الأنباء الرياضية "آر-سبورت" أن الفريق الذي سيعجز عن القدوم بفريق الى المباراة، سيعتبر خاسراً لأن الروزنامة المزدحمة لا تسمح بإمكانية إرجاء المباريات.

ويُمكن لروستوف أن يشارك في مباراة الجمعة بفريقه الرديف أو بفريق الشباب بحسب وسائل الإعلام الروسية.

وبعد توقف قسري لأكثر من ثلاثة أشهر، تستأنف البطولة الروسية نشاطها رسمياً الجمعة بلقاء يجمع كريليا سوفيتوف بأخمات غروزني (15,00 ت غ) .

وتبقى ثماني مراحل على نهاية الدوري الذي يتصدره زينيت سان بطرسبورغ حامل اللقب بفارق تسع نقاط عن كل من لوكوموتيف موسكو وكراسنودار، فيما يبتعد روستوف عن المركز الأول بفارق 12 نقطة.





