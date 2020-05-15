الإعلان عن موعد استئناف الدوري الروسي

وجاء في بيان إثر اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الروسي: "سيُستأنف الدوري الروسي لكرة القدم في 21 حزيران/يونيو" بعدما تمّ تعليق منافساته منذ 17 آذار/مارس الماضي.

وقال رئيس الاتحاد سيرغي بريادكين: "للأسف، ستقام المباريات المتبقية دون جماهير".

وأضاف ـن استئناف الدوري في نهاية حزيران/يونيو سيساعد اللاعبين على الاستعداد جيداً للمباريات: "سنقوم بكل شيء لضمان سلامة المشاركين"، مشيراً إلى وجوب عودة اللاعبين والمدربين الذي غادروا روسيا.

وتابع: "نحن متأكدون من دعم الجماهير لأنديتها من منازلها".

ويأتي هذا القرار في ظلّ تسجيل إصابات متزايدة بـ"كوفيد-19" في روسيا في الأيام الأخيرة.

وأحصت البلاد الجمعة أكثر من عشرة آلاف إصابة بالفيروس، وذلك في نسق مستمر منذ الثالث من أيار/مايو باستثناء يوم الخميس حين بلغت الحالات 9974.

وباتت روسيا ثاني أكثر بلد في العالم تضرراً من حيث عدد الإصابات المسجلة، خلف الولايات المتحدة.

ووصل تعداد الإصابات في روسيا الى نحو 263 ألف حالة، مع 2418 وفاة، وهو رقم نسبياً متدنٍ مقارنة بدول أخرى.

وكانت السلطات قد مددت مطلع نيسان/أبريل الماضي تعليق مباريات كرة القدم حتى 31 أيار/مايو.

وتوقفت المباريات بعد المرحلة 22 عندما كان زينيت سان بطرسبرغ متصدراً (50 نقطة)، بفارق تسع نقاط عن كل من لوكوموتيف موسكو وكراسنودار. وتتبقى ثماني مراحل حتى نهاية الموسم الكروي.