البدري مدرب وفاق سطيف يُشيد بمشجعي الفريق من قبل beIN SPORTS October 23, 2022 13:06 1:28 دقيقة أشاد مدربُ وفاق سطيف حسام البدري بمشجعي الفريق الذين دأبوا على مساندته في كلِّ الظروف، خاصة خلال الأزمة التي يمر بها حالياً. المدربُ المصري طالب في لقاءٍ مع beIN SPORTS إدارة النادي بالسعي الجاد لإيجاد حلول للأزمة. تقارير إخبارية وفاق سطيف الدوري الجزائري حسام البدرى -آخر الفيديوهات 3:19 دقيقة آرسنال يتعثر بالتعادل أمام ساوثهامبتون 0:39 دقيقة شارتر يحقق انتصاراً ثميناً على شامبيري 0:47 دقيقة نادي الرياضي اللبناني يقدم نجمه العائد وائل عرقجي 0:40 دقيقة الإشادات الدولية تتواصل بجاهزية دولة قطر 1:10 دقيقة تدشين العمل الفني "جبال الدوحة الخمسة" 1:32 دقيقة غوارديولا يشيد بليفربول ويعتبره المنافس الأصعب 2:36 دقيقة اختبار صعب لبرشلونة عندما يستقبل أتليتيك بيلباو 0:32 دقيقة القطري ناصر العطية يتوج بلقب بطولة العالم للراليات 1:00 دقيقة إصابة فاران قد تحرمه من كأس العالم FIFA قطر 2022™ 1:28 دقيقة البدري مدرب وفاق سطيف يُشيد بمشجعي الفريق