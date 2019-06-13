اعلنت لجنة تعيينات الحكام في الاتحاد التونسي لكرة القدم عن تعيين الحكمة الدولية درصاف القنواطي لادارة مباراة الترجي الرياضي والنادي البنزرتي في المرحلة الاخيرة.

ودخلت القنواطي تاريخ كرة القدم التونسية من أوسع الأبواب لتصبح أول حكمة تدير مباراة من الرابطة المحترفة الأولى.

وسبق لدرصاف ان كانت ضمن الطاقم التحكيمي لمباراة النادي البنزرتي ومستقبل قابس لكن في خطة حكم رابع.

وتولت القنواطي في شهر مايو الماضي ادارة مباراة هامّة للرجال في الجولة الأخيرة لمرحلة الصعود في الرابطة المحترفة الثانية (الدوري التونسي الدرجة الثانية) بين الملعب التونسي وجمعية جربة.