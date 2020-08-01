عودة الدوري التونسي بعد توقف دام أكثر من 4 أشهر من قبل beIN SPORTS August 1, 2020 11:22 2:36 دقيقة يُستأنف الدوري التونسي مساء السبت، ليعود النشاط الكروي من جديد في الملاعب التونسية بعد غياب طويل دام أكثر من أربعة أشهر، وسط ترتيبات تنظيمية وصحية صارمة. تقارير إخبارية الدوري التونسي -آخر الفيديوهات 2:38 دقيقة أرسنال (0) - (0) تشيلسي – التغطية الخاصة 0:48 دقيقة تياغو ألكانتارا أخبر بايرن ميونيخ رغبته بالرحيل 0:45 دقيقة بن رحمة لاعب الشهر في دوري الدرجة الأولى الإنكليزي 0:37 دقيقة أتلتيكو يكثف من تحضيراته استعدادا لمواجهة لايبزيغ 2:36 دقيقة عودة الدوري التونسي بعد توقف دام أكثر من 4 أشهر 3:05 دقيقة عودة قوية ليانيس وهاردن وتباين حول رمزية العنصرية 1:22 دقيقة غارسيا: "قدمنا مباراة جيدة" 1:50 دقيقة فيراتي: "نحن سعداء بهذا اللقب" 0:21 دقيقة مراسم تتويج باريس سان جيرمان بلقب كأس الرابطة 5:00 دقيقة باريس سان جيرمان بطلاً لكأس الرابطة للمرة التاسعة