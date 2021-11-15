ومن المنتظر أن يصل لومير إلى سوسة غدا الثلاثاء من أجل اتمام اجراءات التعاقد.

يذكر أن المدرب الفرنسي سبق ودرب النجم الساحلي في مناسبتين بين ديسمبر 2013 ويونيو 2014، ثم بين ديسمبر 2018 ويونيو 2019 وسيتولى مهمة مساعدة لومير رفيق المحمدي.

