

وأوضح الاتحاد في بيان نشر على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، أن المراحل العشر المتبقية من موسم 2019-2020 ستقام بين الثاني من آب/أغسطس و20 أيلول/سبتمبر.

وستستكمل مسابقة الكأس (من الدور ربع النهائي) اعتبارا من السادس من أيلول/سبتمر، على أن يحدد موعد المباراة النهائية في وقت لاحق.

إلى ذلك، ستقام مباريات الدرجة الثانية بين 24 و28 حزيران/يونيو.

وستقام كل المباريات خلف أبواب موصدة في وجه المشجعين توقيا من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونشر الاتحاد الثلاثاء بروتوكولا أعده مع وزارة الصحة، يُلزم الفرق بتطبيق تدابير صحية خلال التدريبات والمباريات وتجنب التجمعات والاقتصار على عدد محدود من الأفراد وأن تكون التمارين في الهواء الطلق.

ويخضع كل لاعب لفحص طبي روتيني (قياس الحرارة) يومي قبل انطلاق التدريبات، كما سيطلب منه التوقيع على إقرار بالتزامه بكل التدابير الوقائية.

وحدد الاتحاد تاريخ 31 تشرين الأول/أكتوبر لبداية موسم 2020-2021.

وأكد أن هذه القرارات تخضع لتطور الوضع الصحيّ في البلاد التي بدأت منذ مطلع أيار/مايو الجاري بالتخفيف التدريجي لاجراءات الاغلاق التام.

وتؤكد السلطات التونسية أنها تمكنت من كبح انتشار وباء كوفيد-19 في البلاد التي سجلت 48 وفاة من ضمن 1076 إصابة معلنة.





