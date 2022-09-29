تبعات قرار "كاس" بشأن الإبقاء على فريق هلال الشابة ضمن دوري الدرجة الأولى التونسي من قبل beIN SPORTS September 29, 2022 21:10 5:32 دقيقة تعرّف على تبعات قرار محكمة التّحكيم الرياضية "كاس" المتمثّل في إلزام الاتحاد التونسي لكرة القدم بالإبقاء على فريق هلال الشّابة ضمن دوري الدرجة الأولى التونسي. مقابلات تقارير إخبارية الدوري التونسي هلال الشابة -آخر الفيديوهات 1:08 دقيقة فوز كبير للعراق وتعادل البحرين 2:22 دقيقة سينر يبلغ ربع نهائي بطولة صوفيا المفتوحة 3:39 دقيقة راشد البلوشي يثبت كفاءته بعالم الأمن والسلامة 1:12 دقيقة مدرب دورتموند يؤكد أهمية استعادة الصلة بالجماهير 4:52 دقيقة تفاصيل فسخ الجزائري بلايلي لعقده مع بريست 5:32 دقيقة تبعات قرار "كاس" بشأن فريق هلال الشابة 0:48 دقيقة هلال الشابة باقٍ في دوري الدرجة الأولى التونسي 1:25 دقيقة ماذا قال نجم توتنهام هاري كاين قبل مواجهة آرسنال ؟ 2:44 دقيقة حصيلة المنتخبات العربية في المباريات الودّية 1:13 دقيقة الكرواتي بوديمير يكشف سرّ تألق أوساسونا