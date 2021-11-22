النجم الساحلي يأمل العودة إلى المسار الصحيح November 22, 2021 20:26 3:07 دقيقة يدخل النجم الساحلي بإدارته الجديدة، ومع عودة العجوز الفرنسي روجي لومار لتدريب الفريق مرحلة من الإصلاح الإداري والفني من أجل إعادة النادي إلى سالف إشعاعه. تقارير إخبارية الدوري التونسي النجم الساحلي -آخر الفيديوهات 0:35 دقيقة أليغري يصف المواجهة ضد تشيلسي بالامتحان المهم 0:31 دقيقة مانشستر يونايتد يجري تدريباته قبل مواجهة فياريال 3:27 دقيقة الجهاز الفني لمنتخب السودان سيستمر بعمله 3:07 دقيقة النجم الساحلي يأمل العودة إلى المسار الصحيح 5:55 دقيقة نجوم عرب إفريقيا يحلمون بالوصول إلى مونديال قطر 1:20 دقيقة صلاح ضمن القائمة المختصرة لجائزة الفيفا لأفضل لاعب 3:10 دقيقة آمال جماهير الأرجنتين ترتفع بعد التأهل للمونديال 0:38 دقيقة يوفنتوس يستعد لمباراة تشيلسي 1:53 دقيقة المنتخب القطري جاهز للتحدي الكبير 4:15 دقيقة تجربة استثنائية للمشجعين في مونديال قطر