وكتب النادي على صفحته الرسمية على فيسبوك "تعلن الهيئة المديرة للنادي الإفريقي تعيين السيد برتران مرشان كمدرب أول ومسؤول رياضي أول على رأس فريق أكابر كرة القدم خلفاً للسيد عادل السليمي".

وأنهي النادي الإفريقي الذي يمر بأزمات مالية خلال السنوات الأخيرة، الموسم في المركز الرابع من مرحلة التتويج.

وسبق أن درب مارشان (69 عاماً) النادي الإفريقي في موسمي 2006-2007 و2017-2018 قبل أن يتولى نادي هلال الشابة بداية من العام 2019.

فضلاً عن ذلك، درّب الفرنسي أندية كبرى في المنطقة منها النجم الساحلي التونسي والرجاء ونهضة بركان المغربيين.

