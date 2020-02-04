التعادل يحسم قمّة النجم الساحلي والنادي الصفاقسي February 4, 2020 16:15 0:29 دقيقة خيّم التعادل بهدف لمثله على المباراة التي جمعت النجم الساحلي بضيفه النادي الصفاقسي في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة من الدوري التونسي لكرة القدم. تقارير إخبارية الصفاقسي النجم الساحلي -آخر الفيديوهات 2:50 دقيقة بطولة فرنسا: ليل يواصل صحوته وموناكو يستعيد توازنه 2:07 دقيقة قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا محط الأنظار 1:10 دقيقة غاسبيريني الأفضل في إيطاليا موسم 2018-2019 11:49 دقيقة موجز الأخبار 0:21 دقيقة أتلتيكو مدريد يعلن عن غياب تريبيير لمدة شهر 0:53 دقيقة فليك قد يستمر في منصبه مدربا لبايرن 0:39 دقيقة غاراي مدافع فالنسيا يخضع لعملية جراحية ناجحة 0:25 دقيقة الزمالك يؤكد خوضه كأس السوبر الإفريقية في قطر 0:52 دقيقة كاف يعاقب الهلال السوداني بسبب أحداث مواجهة الأهلي 0:38 دقيقة الزمالك يفسخ عقد المهاجم المغربي بوطيب