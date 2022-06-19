أصحاب الأرض بادروا بالتسجيل بهدف الدولي الجزائري محمد الأمين توغاي، في الدقيقة العشرين، وطرد لاعب الترجي عبد القادر بدران بالبطاقة الحمراء بعد تسببه في ركلة جزاء عدل منها زهير الذوادي النتيجة للضيوف، وقبل نهاية الشوط الأول منح فوسيني كوليبالي التقدم مجددا للترجي، ليختتم الدولي الليبي حمدو الهوني ثلاثية الترجي في الشوط الثاني.

