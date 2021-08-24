أندية تونس تواصل التحضير لانطلاقة متأخرة من قبل beIN SPORTS August 24, 2021 18:33 3:18 دقيقة تواصل الأندية التونسيّة تحضيراتها لانطلاقة الموسم الكروي الجديد الذي تأخّر إلى 16 من أكتوبر/ تشرين الأوّل المقبل مع انطلاق حملة تطعيم واسعة النطاق لمختلـف المَعنيّين بالمشهد الرياضي وذلك لضمان عودة آمنة من الناحية الصحية. تقارير إخبارية تونس -آخر الفيديوهات 1:05 دقيقة فيسيل كوبي يتطلع لضمان اللعب في أبطال آسيا 1:21 دقيقة المتطوعون يسارعون ليكونوا جزءاً من مونديال قطر 3:18 دقيقة أندية تونس تواصل التحضير لانطلاقة متأخرة 2:30 دقيقة الصدارة للوحدات وجماهير الفيصلي تنتفص 0:52 دقيقة عقد طويل الأمد لروبرتسون مع ليفربول 0:51 دقيقة أنباء عن اعتزام أرسنال الاستغناء عن نجمه أوباميانغ 0:39 دقيقة ريال مدريد يمدّد عقد فالفيردي حتّى عام 2027 0:40 دقيقة بول ليرولا باقٍ مع مرسيليا 0:39 دقيقة إغلاق المدرج الجنوبي لملعب نيس بعد أعمال شغب 0:58 دقيقة موقعة حاسمة تجمع آيندهوفن ببنفيكا