الترجي التونسي يعلن خضوع الهوني لعملية جراحية

وتعرّض الهوني (29 عاماً) للإصابة في مباراة فريقه الثلاثاء ضد النجم الرياضي الساحلي (1-0) في الجولة الرابعة من مرحلة التتويج في الدوري المحلي.

وقال الترجي في موقعه الرسمي إن لجنته الطبية ارتأت نتيجة الفحوص "إخضاع مهاجم فريقنا إلى عملية جراحية هذا المساء يركن بعدها إلى الراحة لمدة تتراوح بين 3 أسابيع وشهر".

وهذه صفعة قوية للترجي الذي يستعد لخوض إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا السبت أمام شبيبة القبائل الجزائري على ملعب حمادي العقربي برادس، بعد فوزه ذهاباً خارج أرضه 1-0.

كما سيغيب الهوني عن مبارتي الصفاقسي والإفريقي ضمن مرحلة التتويج من الدوري المحلي التي يحتل فيها مركز الوصافة بفارق نقطة عن النجم الساحلي، علماً أنه يهيمن على الدوري المحلي في السنوات الست الأخيرة.

