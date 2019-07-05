البنزرتي يعود لتدريب النجم الساحلي التونسي

وقال النادي في بيان على موقعه الرسمي "بعد توديع المدرب روجي لومير تعاقد النجم الرياضي الساحلي مع المدرب الأكثر تتويجا في تونس وإفريقيا فوزي البنزرتي".

ويمتد عقد البنزرتي (69 عاما) مع النجم لموسم واحد قابل للتجديد.

وسبق لفوزي البنزرتي أن أشرف على تدريب النجم أعوام 1986 و1991 و2006 و2012 و2014 وحصد 3 بطولات وكأس الاتحاد الإفريقي في مناسبتين وكأس تونس، وفقا لإحصائيات نشرها النادي.

ويساعد المدرب البنزرتي كل من رفيق المحمدي وعماد بن يونس إلى جانب المعد البدني أحمد البريري ومدرب الحراس فوزي العوني وقاسم بنور مكلف بالمعاينة بالفيديو.



