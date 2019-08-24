بشيكتاش يتخلى عن البرتغالي كواريسما

ونشر النادي التركي بيانا جاء فيه "بعد اجتماع اليوم (السبت) مع ريكاردو كواريسما، تم اعلامه أنه لن يكون في صفوفنا للموسم المقبل".

وكانت مصادر إعلامية اشارت في شباط/ فبراير الماضي أن كواريسما ابدى رغبته بالرحيل عن نادي مدينة اسطنبول بسبب تأخر في دفع مستحقاته المالية.

وأضاف النادي أن لاعب الجناح الدولي البالغ 35 عاما حصل على الضوء الأخضر للتعاقد مع فريق جديد لموسم 2019-2020، حتى موعد اقفال سوق الانتقالات.

ودافع كواريسما مرة أولى عن ألوان بشيكتاش عام 2010، قبل أن يغادر على سبيل الإعارة إلى الأهلي الإماراتي (2013)، لينتقل بعدها إلى بورتو لمدة عامين (2014-2015)، ويعود مجددا إلى النادي التركي عام 2015 حيث قاده لإحراز لقب الدوري المحلي عامي 2016 و2017.

