نظرة على اللاعبين العرب في الدوري التركي من قبل beIN SPORTS May 10, 2022 13:28 3:04 دقيقة يواصل المغربي يونس بلهندة تألقَهُ مع أضنا ديمير سبور بعدما سجلَ ثالث أهدافه مع الفريق هذا الموسم، كما أن الجزائري رشيد غزال استطاعَ أن يسجلَ هدف فريقه الوحيد في ديربي اسطنبول أمام فنربهتشه والذي انتهى بتعادل الفريقين بهدفٍ لكل منهما. تقارير إخبارية الدوري التركي رشيد غزال يونس بلهندة -آخر الفيديوهات 0:51 دقيقة تقارير تكشف عن اجتماع بين بايرن ووكيل ماني 5:25 دقيقة إصلاحات وتغييرات جذرية يناقشها اليويفا 3:53 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 35 3:35 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 36 3:55 دقيقة الدوري الإنكليزي: أفضل 5 أهداف - الجولة 36 3:04 دقيقة نظرة على اللاعبين العرب في الدوري التركي 2:15 دقيقة يوسف بلايلي يقدم مستويات جيدة مع بريست 3:22 دقيقة ليفربول يواجه أستون فيلا بشعار "ممنوع الخطأ" 2:37 دقيقة برشلونة يواجه سيلتا فيغو بغياب بوسكيتس 0:50 دقيقة NBA: وليامس مدرب فينيكس صنز الأفضل في الموسم