موسم تاريخي لإينر فالنسيا في الدوري التركي من قبل beIN SPORTS February 28, 2023 18:13 2:33 دقيقة يتربّع اللاعب الإكوادوري إينر فالنسيا لاعب فنربهتشة على صدارة هدافي الدوري التركي برصيد 22 هدفاً وبرغم تخطيه الثلاثين عاماً إلا أنه يمر بموسم تاريخي بكل المقاييس. تقارير إخبارية إينر فالنسيا -آخر الفيديوهات 2:33 دقيقة موسم تاريخي لإينر فالنسيا في الدوري التركي 1:22 دقيقة جوردان تناقش مع إينفانتينو حول تنظيم قطر للمونديال 5:04 دقيقة سانشيز وكامبانيولو يبلغان الدور الثاني 1:05 دقيقة ميلان يتقدم بطلب لبناء ملعبه الخاص 3:19 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 23 0:32 دقيقة تركيا تهزم بلجيكا في تصفيات كأس العالم لكرة السلة 0:32 دقيقة الثنائي الإسباني ديسترو وفيرنانديز في الدور الثاني 1:24 دقيقة مانشستر سيتي ضيفاً ثقيلاً على بريستول سيتي 2:08 دقيقة سكالوني يتوقع أن يواصل ميسي مشواره مع الأرجنتين 0:54 دقيقة لانوس يتلقى خسارته الأولى