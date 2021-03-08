مصطفى محمد يغيب ورشيد غزال يواصل التألق من قبل beIN SPORTS March 8, 2021 22:01 2:58 دقيقة غاب المصري مصطفى محمد عن مباراة فريقه غلطة سراي أمام سيفا سبور بعد إيقافه لمباراة واحدة إثر تلقيه بطاقة حمراء في المباراة ضد أنقره غوجو، واستمر تألق الجزائري رشيد غزال مع فريقه بشيكتاش بصناعته الهدف الأول لفريقه. تقارير إخبارية الدوري التركي رشيد غزال مصطفى محمد -آخر الفيديوهات 4:12 دقيقة تشيلسي يهزم إيفرتون بثنائية ويحصن مركزه الرابع 5:05 دقيقة لوبيتيغي يعد بمحاولة تغيير الصورة أمام دورتموند 1:08 دقيقة بيرلو هادئ ولا يشعر أن منصبه في خطر 2:25 دقيقة لابورتا ومرحلة جديدة في برشلونة 0:27 دقيقة كاراتسيف يتجاوز مبارك زايد ويصعد للدور الثاني 0:37 دقيقة باخ لولاية جديدة وسط تحدٍ غير مسبوق 2:40 دقيقة إنتر يسعى لتخطى عقبة أتالانتا والابتعاد في الصدارة 1:32 دقيقة فيدرر سعيد بعودته لميادين التنس من بوابة الدوحة 1:30 دقيقة كفيتوفا لـbeIN SPORTS: "أحب هذه البطولة" 0:38 دقيقة معظم اليابانيين يفضلون عدم حضور الجماهير الأجنبية