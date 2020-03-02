محمد النني يتحدث عن مستقبله مع بشيكتاش في لقاء حصري من قبل beIN SPORTS March 2, 2020 19:54 1:43 دقيقة قال الدولي المصري محمد النني إنّه يحاول بذل كل ما يملك من جهد في التدريبات والمباريات، مؤكداً رغبته الدائمة في الفوز، كما أشار لاعب أرسنال المعار لبشيكتاش إلى أن مستقبله مرتبط برغبة فريقه التركي. محمد النني بشيكتاش -آخر الفيديوهات 2:34 دقيقة الدوري الألماني : أفضل 5 أهداف - الجولة 24 3:55 دقيقة الدوري الإنكليزي: أفضل 5 أهداف - الجولة 28 3:49 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 27 3:37 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 26 0:32 دقيقة إيدن هازار سيُجري عملية جراحية الخميس المقبل 0:10 دقيقة هل يملك ريال مدريد مباريات أسهل من برشلونة؟ 0:43 دقيقة دوري أبطال آسيا: مواعيد جديدة لفرق شرق القارة 1:56 دقيقة استقاله بيراف من رئاسة اللجنة الأولمبية الجزائرية 0:53 دقيقة روما يتغلب على مضيفه كالياري بأربعة أهداف لثلاثة 1:43 دقيقة هند ظاظا تتوج ببطولة غرب آسيا لكرة الطاولة