قمّة مرتقبة بين فنربهتشه وغلطه سراي من قبل beIN SPORTS January 7, 2023 18:48 2:46 دقيقة يستضيف فريق فنربهتشه غريمه التقليدي غلطه سراي في قمة المرحلة الثامنة عشرة من الدوري التركي ولا بديل عن الفوز لصاحب الأرض ليتربع على الصدارة حيث تفصلهما نقطة واحدة فقط. تقارير إخبارية فنربهتشه الدوري التركي الدرجة الأولى غلطه سراي -آخر الفيديوهات 0:48 دقيقة أياكس يتعاقد مع حارس المرمى الأرجنتيني رولي 1:01 دقيقة السعادة تغمر مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان 0:25 دقيقة انطلاقة قوية للمنتخب القطري في "خليجي 25" 2:12 دقيقة بايرن يوثّق أوّل أيّام معسكر الدوحة بمقطع فيديو 2:46 دقيقة قمّة مرتقبة بين فنربهتشه وغلطه سراي 5:27 دقيقة فياريال يفاجئ ريال مدريد 4:02 دقيقة أولمبيك مارسيليا يتقدم بنجاح في كأس فرنسا 0:31 دقيقة نابولي يستعير الظهير بيريشينسكي من سمبدوريا 0:32 دقيقة المنتخب البحريني يستهل حملة الدفاع عن لقبه بنجاح 0:44 دقيقة المواجهة بين فياريال وريال مدريد تتجدد في الكأس