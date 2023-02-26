بعد مضي قرابة عشرين يوماً على الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سورية، عادت عجلةُ الدوري التركي للدوران مجددا من بوابة مواجهة فنربهتشه وضيفه قونيا سبور والتي انتهت بفوزِ أصحاب الأرض برباعية لحساب الجولة الثالثة والعشرين.

