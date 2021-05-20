طريقة مبتكرة في احتفال بشيكتاش بلقب الدوري التركي من قبل beIN SPORTS May 20, 2021 19:02 1:18 دقيقة شاهد الطريقة الفريدة والمبتكرة في احتفال بشيكتاش بلقب الدوري التركي لكرة القدم. تقارير إخبارية غلطة سراي بشيكتاش الدوري التركي الدرجة الأولى -آخر الفيديوهات 1:00 دقيقة الشارع الفرنسي يرحّب بعودة بنزيمة لصفوف "الديوك" 1:18 دقيقة طريقة مبتكرة في احتفال بشيكتاش بلقب الدوري التركي 0:48 دقيقة أزمة تهدّد تحضيرات العراق للتصفيات المزدوجة 0:59 دقيقة جيرارد وبيكهام ينضمّان لقاعة مشاهير "البريميرليغ" 0:25 دقيقة تحيّة وداع من جماهير توتنهام لكاين؟ 0:48 دقيقة ريفر بلايت يهزم كورونا ويتصدّر مجموعته! 0:44 دقيقة فلامينغو يتعادل ويحافظ على الصدارة 2:43 دقيقة صراع مشوّق في ختام الدوري الإيطالي 1:58 دقيقة الرئيس الفرنسي يمتدح ديشان 0:53 دقيقة كلارك يؤكد عزم اسكتلندا على الظهور بشكل مشرف