طرابزون سبور يفرّط بفرصة تشديد الخناق على باشاكشهير من قبل beIN SPORTS July 14, 2020 11:05 0:47 دقيقة فرّط طرابزون سبور في فرصة تشديد الخناق على متصدر الدوري التركي باشاكشهير وذلك بعد تعرضه للخسارة في ميدان دينيزلي سبور بهدفين لهدف. تقارير إخبارية الدوري التركي -آخر الفيديوهات 3:33 دقيقة إنتر يستفيد على أكمل وجه من فرصته ليصبح ثانياً 1:44 دقيقة راموس: لا يجب أن نتراخى 3:43 دقيقة ريال مدريد يهزم غرناطة ويدنو كثيراً من اللقب 3:42 دقيقة ساوثهامبتون يحبط آمال مانشستر يونايتد بهدف قاتل 1:26 دقيقة فرق الـ"NBA" تواصل تحضيراتـِها لاستئناف الموسم 0:39 دقيقة شيفيلد يونايتد ينتقد الإساءة لماك غولدريك 0:48 دقيقة أنطوني ديفيس يكتفي بوضع اسمه على قميصه 0:43 دقيقة الدوري الاسترالي يتأهب للعودة رغم الصعوبات 0:37 دقيقة رسميا:الكاميرون لن تستضيف نصف نهائي ونهائي الأبطال 1:58 دقيقة أياكس ينعي نجمه السابق فيم سوربيير