طرابزون سبور يتجاوز عقبة قونيا سبور بنجاح من قبل beIN SPORTS January 19, 2021 16:44 0:38 دقيقة فاز طرابزون سبور على ضيفه قونيا سبور بثلاثة أهداف لواحد لحساب الجولة العشرين من الدوري التركي لكرة القدم. تقارير إخبارية الدوري التركي قونيا سبور طرابزون سبور التركي الدوري التركي الدرجة الأولى -آخر الفيديوهات 0:59 دقيقة يوسف النصيري يواصل تألقه مع إشبيلية 0:37 دقيقة مواجهة قطر والدحيل تنتهي على وقع التعادل الإيجابي 0:29 دقيقة زامبيا تتخطى تنزانيا في أمم إفريقيا للمحليين 0:34 دقيقة برشلونة ينوي استئناف قرار إيقاف ميسي 1:04 دقيقة كازورلا يتطلّع إلى حصد الألقاب مع السد 0:32 دقيقة الريان يواصل انتصاراته ويهزم الوكرة بثلاثية 0:27 دقيقة اعتماد التصويت عبر البريد في انتخابات برشلونة 0:30 دقيقة استئناف النشاط الرياضي في تونس 0:36 دقيقة والد ألابا ينفي توصل نجله لاتفاق مع ريال مدريد 0:32 دقيقة إنتر ميامي يتعاقد مع المدرب الإنكليزي فيل نيفيل