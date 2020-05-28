وكان الاتحاد التركي قد أعلن سابقاً تحديد 12 حزيران/يونيو موعدا لاستئناف مباريات الدوري المحلي المتوقف منذ آذار/مارس بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس الاتحاد التركي نهاد أوزدمير آنذاك خلال مؤتمر صحافي "لقد اتخذنا القرار باستئناف (البطولات الاحترافية) في 12 حزيران/يونيو و13 و14 منه".

وأوضح أن المباريات ستقام بداية خلف أبواب موصدة بوجه المشجعين، على أن يتم تقييم هذا الأمر في مرحلة لاحقة.

وأعلنت السلطات التركية في 19 آذار/مارس الماضي، تعليق عدد من المنافسات الرياضية أبرزها دوري كرة القدم، على خلفية تفشي وباء "كوفيد-19" الذي تسبب بتجميد مختلف الأحداث الرياضية حول العالم، ومنها البطولات الوطنية الأوروبية في كرة القدم ومسابقات الاتحاد القاري للعبة (يويفا).