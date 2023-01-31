ديلي ألي يستعيد بريقه ويتألق مع بشيكتاش من قبل beIN SPORTS January 31, 2023 14:27 2:53 دقيقة لم يكن اللاعب الإنكليزي ديلي ألي على مستوى التوقعات بعد انتقاله إلى بشيكتاش التركي على سبيل الإعارة بداية الموسم لكنه بدأ في الظهور بشكل مختلف مما منحه الفرصة ليكون أساسياً في تشكيلة الفريق ليستطيع استعادة بعضٍ من بريقه الذي خفت منذ عدة سنوات. تقارير إخبارية بشيكتاش التركي الدوري التركي ديلي ألي -آخر الفيديوهات 1:08 دقيقة موتسيبي يُثني على تنظيم الجزائر للـ"شان" 0:54 دقيقة مصرع 4 أشخاص إثر سقوط حافلة لفريق برازيلي في نهر 2:53 دقيقة ديلي ألي يستعيد بريقه ويتألق مع بشيكتاش 0:37 دقيقة أودينيزي يعلن ضم المهاجم الفرنسي توفان 0:54 دقيقة نانت يرحب بنجمه الجزائري الجديد أندي ديلور 0:45 دقيقة ليدز يرحب بمهاجمه الجديد ماكيني 0:37 دقيقة بايرن ميونيخ يضم البرتغالي جواو كانسيلو بعقد إعارة 3:32 دقيقة مواجهة مرتقبة بين الجزائر والنيجر في نصف النهائي 0:40 دقيقة الهولندي خرونيفيغن يتوج بأولى مراحل طواف السعودية 0:44 دقيقة الكشف عن جزء من مضمون التحقيق في قضية لوغريت