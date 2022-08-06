تفاؤل تركي بعد منح الفرصة للمدربين الشباب من قبل beIN SPORTS August 6, 2022 14:43 3:03 دقيقة عانت الكرة التركية في السنوات الماضية من قلة المدربين الشباب، لكن الموسم الماضي شهد قدوم جيل من المدربين الذين يعول عليهم لنقل الكرةِ التركية إلى الواجهة من جديد، وتحقيق البطولات على المستويين المحلي والأوروبي. تقارير إخبارية الدوري التركي -آخر الفيديوهات 2:11 دقيقة كلوب: "ليفربول فاز بنقطة" 4:30 دقيقة محمد صلاح ينقذ ليفربول من الخسارة أمام فولهام 3:03 دقيقة تفاؤل تركي بعد منح الفرصة للمدربين الشباب 0:55 دقيقة ناغلسمان سعيد بالطاقة الإيجابية التي امتلكها بايرن 0:45 دقيقة فييرا محبط بسبب فشل كريستال بالاس في التسجيل 1:01 دقيقة أرتيتا يشيد بأرسنال بعد تجاوز كريستال بالاس 3:20 دقيقة باريس سان جيرمان يبحث عن الفوز بغياب مبابي 0:42 دقيقة الجزائري بن حمودة يمنح العرب أول فضية 0:43 دقيقة روبليف يصعد إلى ربع نهائي بطولة واشنطن 2:58 دقيقة أرسنال يفتتح موسمه بالفوز على كريستال بالاس