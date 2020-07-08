وبدأت الإثارة مبكراً، عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة أنطاليا سبور، ترجمها أُفُق أكيول بنجاح، مانحاً الضيوف التقدم في الدقيقة الثامنة.



وتكرر المشهد بعدها بدقائقَ قليلة ولكن في الجانبِ الآخر، عندما أشار الحكم إلى ركلة جزاء لمصلحة طرابزون سبور، أدرك منها الأرجنتيني خوسيه سوسا التعادل.



وقبل نهاية الشوط الأول بقليل استمرت الإثارة، بعد احتساب ركلة جزاء جديدة لأصحاب الأرض، انبرى لها مرة أخرى خوسيه سوسا بنجاح مانحاً التقدم لطرابزون سبور.



وفي الدقيقة السادسة والستين، أدرك أنطاليا سبور التعادل، بهدف حمل توقيع المخضرم ييكتا كورتولوش، ليفقدَ بذلك طرابزون سبور نقطتين ثمينتين في سباق اللقب، إذ بات يتأخرُ بأربع نقاط وراء باشاكشاهير المتصدر.