عودة الدوري ستكون من دون فريقي غازي عنتاب وهاطاي اللذين انسحبا، مما سيجعل مباريات الجولة سبعة بدلاً من تسعة.

تستأنف تركيا دوريات كرة القدم وعلى رأسها الدوري الممتاز الذي سيفتتح بمباراة ألانيا سبور مع إسطنبول باشاكشهير في الجولة الرابعة والعشرين.