تراجع أداء بعض النجوم العرب في الدوري التركي يثير التساؤلات من قبل beIN SPORTS January 3, 2022 20:36 3:10 دقيقة يعد الدوري التركي وجهة مفضلة للعديد من اللاعبين العرب حيث استطاع البعض منهم أن يثبت حضوره هناك، ولكن مع انقضاء النصف الأول من السوبر ليغ لم يَستطع العديد منهم أن يظهِروا مستواهم الحقيقي. تقارير إخبارية سفيان فيغولي رشيد غزال الدوري التركي الدرجة الأولى -آخر الفيديوهات 2:27 دقيقة أندية إيطاليا تفقد عدداً من لاعبيها 0:32 دقيقة السد يعزز صدارته للدوري القطري 3:10 دقيقة تراجع أداء بعض النجوم العرب في الدوري التركي 3:33 دقيقة مانشستر يونايتد يسقط في ميدانه أمام وولفرهامبتون 0:30 دقيقة تشيلسي يمدد عقد مدافعه تياغو سيلفا حتى عام 2023 0:25 دقيقة جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 0:42 دقيقة تعادل السودان وزيمبابوي ودياً 3:33 دقيقة الاتحاد العراقي يجدد الثقة في مدرب أسود الرافدين 1:10 دقيقة توخيل يكشف النقاب عن اجتماع قريب مع لوكاكو 2:59 دقيقة يونايتد يستهل العام الجديد بمواجهة وولفرهامبتون