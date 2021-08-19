تألق الجزائري رشيد غزال يدفع بشيكتاش لضمه نهائياً من قبل beIN SPORTS August 19, 2021 11:08 2:24 دقيقة بعد موسم رائع قضاه مع بشيكتاش على سبيل الإعارة، وقع اللاعب الجزائري رشيد غزال على عقد انتقالٍ نهائي إلى الفريق التركي لمدة ثلاث سنوات، براتبٍ سنوي يُقَدر بمليونين ونصفِ المليون يورو. تقارير إخبارية الدوري التركي بشيكتاش رشيد غزال -آخر الفيديوهات 2:24 دقيقة تألق الجزائري رشيد غزال يدفع بشيكتاش لضمه نهائياً 1:37 دقيقة عودة ناجحة لبارتي وأوساكا وعبور جابر 10:22 دقيقة مهدي بن عطية في لقاء خاص مع beIN SPORTS 2:42 دقيقة شاب يهوى جمع قمصان ميسي 0:55 دقيقة ليون يعاقب مدافعه مارسيلو باللعب مع الفريق الرديف 1:37 دقيقة راؤول خيمينيز: نجوت بأعجوبة 0:43 دقيقة تشيلسي يعير باتشواي لبيشكتاش 0:43 دقيقة لوكاكو يتمرن مع البلوز استعداداً لديربي لندن 0:36 دقيقة بطولة الولايات المتحدة: تيم ينسحب بسبب الإصابة 0:48 دقيقة موقعة مرتقبة في ملعب النور بين بنفيكا وآيندهوفن