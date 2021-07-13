بلهندة يوضح سبب انتقاله إلى نادي أضنة من قبل beIN SPORTS July 13, 2021 15:32 1:35 دقيقة قال المغربي يونس بلهندة المحترف في صفوف نادي أضنة التركي، إنّه فضّل الانتقال إلى ناديه الجديد بعد اقتناعه بمشروع النادي الواعد في السنوات المقبلة. مقابلات الدوري التركي يونس بلهندة -آخر الفيديوهات 4:40 دقيقة الفريق الأولمبي للاجئين يستعد في الدوحة 1:35 دقيقة بلهندة يوضح سبب انتقاله إلى نادي أضنة 0:31 دقيقة برشلونة يبدأ تحضيراته للموسم القادم 2:17 دقيقة ما هي أبرز أرقام يورو 2020؟ 1:15 دقيقة تطبيق أعلى معايير الاستدامة في ملاعب مونديال قطر 0:56 دقيقة اللجنة العليا للمشاريع والإرث تفوز بـ7 ميداليات 0:26 دقيقة دوناروما: هذا هو سر رد فعلي الغريب بعد الانتصار 0:45 دقيقة يويفا يعلن عن التشكيلة المثالية في يورو 2020 1:35 دقيقة قطر جاهزة لحضور مميز في كأس الكونكاكاف الذهبية 1:57 دقيقة بداية جيدة لجامايكا وكوستاريكا