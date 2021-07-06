بلهندة يوضح أسباب انتقاله إلى أضنة التركي July 6, 2021 13:19 0:58 دقيقة قال المغربي يونس بلهندة إن انضمامه إلى نادي أضنة دمير سبور جاء بعد اقتناعه بالمشروع المستقبلي للفريق الذي شرحه له رئيس النادي التركي، وأكد النجم السابق لغلطة سراي في تصريحات لـ beIN SPORTS أنه يطمح للمساهمة في تحقيق أحسن النتائج مع فريقه الجديد. مقابلات الدوري التركي يونس بلهندة -آخر الفيديوهات 1:49 دقيقة فرنسا تهزم مصر بصعوبة استعداداً للأولمبياد 0:58 دقيقة بلهندة يوضح أسباب انتقاله إلى أضنة التركي 0:48 دقيقة ريال مدريد يستهل استعداداته للموسم الجديد 5:14 دقيقة صراع بين إسبانيا وإيطاليا على التأهل إلى النهائي 0:35 دقيقة مباراة إيطاليا وإسبانيا - التغطية الخاصة 1:33 دقيقة كاسيميرو يعترف بصعوبة الفوز 1:53 دقيقة ماركينيوس: اكتسبنا ثقة كبيرة 1:32 دقيقة نيمار يعلنها صراحة: أفضّل الأرجنتين في النهائي 2:36 دقيقة البرازيل تتجاوز بيرو وتحجز بطاقتها في النهائي 4:33 دقيقة فيدرر يعبر إلى ربع نهائي ويمبلدون