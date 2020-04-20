بشكتاش يستأنف تدريباته مجازفا من قبل beIN SPORTS April 20, 2020 23:50 2:26 دقيقة بالرغم من استمرار خطر وباء كورونا وتحذير وزارة الصحة من عدم المجازفة والخروج من المنازل، استأنف فريق بشيكتاش تدريباته ومن المتوقع أن تتبعه باقي الفرق تدريجيا. تقارير إخبارية فيروس كورونا -آخر الفيديوهات 2:26 دقيقة بشكتاش يستأنف تدريباته مجازفا 0:43 دقيقة استقبال حافل لبعثة "ووهان زال" بعد غياب 3 أشهر 0:36 دقيقة أتلتيكو مدريد يعير مطابخ ملعبه لبلدية مدريد 0:51 دقيقة مارتينيث: الأمور تسير بشكل جيد مع إدين هازار 12:09 دقيقة موجز الأخبار 1:46 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 0:46 دقيقة بايرن ميونخ يمدد عقد ألفونسو ديفيس حتى عام 2025 0:30 دقيقة سمو أمير دولة قطر يترأس إجتماع اللجنة العليا 1:00 دقيقة تحية شكر وتقدير لجميع العاملين في القطاع الطبي 👏 1:10 دقيقة ألمانيا: إمكانية استئناف اللعب بدون جمهور قريباً