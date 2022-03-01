المغربي أيوب الكعبي يتألق مع هاتاي سبور من قبل beIN SPORTS March 1, 2022 14:24 2:57 دقيقة تألق المغربي أيوب الكعبي لاعب فريق هاتاي سبور بعد تسجيله ثلاثية وصناعته هدفاً آخر أمام متذيل ترتيب الدوري يني مالطيه سبور، وبذلك أصبح الكعبي يَتقاسم صدارةَ هدافي الدوري التركي برصيد 12 هدفاً. تقارير إخبارية الدوري التركي أيوب الكعبي هاتاي سبور -آخر الفيديوهات 2:57 دقيقة المغربي أيوب الكعبي يتألق مع هاتاي سبور 1:12 دقيقة زرقان يتحدث عن الجهود التي أثمرت التحاقه بالخضر 0:50 دقيقة كونتي يتحدّث عن صعوبة الفوز بالألقاب في إنكلترا 2:41 دقيقة المستقبل يبدو متناقضا بالنسبة لغلام ووناس 3:00 دقيقة لاعبون برازيليون يعانون ويلات الحرب في أوكرانيا 2:33 دقيقة فتح تحقيق في قضية تعرض بلايلي لهتافات عنصرية 3:10 دقيقة سحب تنظيم بطولة العالم للكرة الطائرة من روسيا 0:46 دقيقة الاتحاد الروسي يندد بقرار استبعاده ويصفه بالتمييزي 0:23 دقيقة الرجاء يتعاقد مع رشيد الطاوسي خلفاً للمقال فيلموتس 0:26 دقيقة يويفا يفضّ شراكته مع شركة غازبروم الروسية