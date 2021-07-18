المصري كريم حافظ يسعى للتألق في الدوري التركي من قبل beIN SPORTS July 18, 2021 11:34 1:18 دقيقة أكد المصري كريم حافظ لاعب فريق ملطية سبور التركي أن فريقه مصمم على تسجيل بداية قوية في الدوري المحلي وأن الهدفَ المسطرَ هو حجزُ مقعد مؤهل للدوري الأوروبي. وعلى الصعيد الشخصي أكد كريم حافظ أنه يطمح للعودةِ إلى المنتخب المصري. مقابلات الدوري التركي كريم حافظ -آخر الفيديوهات 1:25 دقيقة باخ يجدّد دعوته للجماهير اليابانية لدعم الأولمبياد 1:18 دقيقة المصري كريم حافظ يسعى للتألق في الدوري التركي 1:45 دقيقة التونسي الحدادي يتحدث عن تجربته في الدوري التركي 0:29 دقيقة كراينوفيتش يبلغ نهائي بطولة هامبورغ للتنس 0:32 دقيقة روما يتسعد للموسم الجديد تحت قيادة مورينيو 1:31 دقيقة المعز علي يثمّن فوز قطر ويعد بالمزيد 0:52 دقيقة عفيف: الهدف الأول سهّل المهمة وكل المباريات صعبة 4:46 دقيقة قطر تنتصر بالأربعة وتقترب من ربع النهائي 1:11 دقيقة هدف "عالمي" بقدم عربية في كأس الكونكاكاف الذهبية 1:04 دقيقة مباراة قطر وغرينادا تشهد حالة تحكيمية تربك "الفار"