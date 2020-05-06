12 حزيران/يونيو موعد استئناف الدوري التركي لكرة القدم



وأوضح رئيس الاتحاد التركي نهاد أوزدمير خلال مؤتمر صحافي "لقد اتخذنا القرار باستئناف (البطولات الاحترافية) في 12 حزيران/يونيو و13 و14 منه".

وأوضح أن المباريات ستقام بداية خلف أبواب موصدة بوجه المشجعين، على أن يتم تقييم هذا الأمر في مرحلة لاحقة.

وأوضح "من يعرف، ربما سنتمكن من خوض أربع من المراحل الثماني المتبقية بحضور الجمهور"، مشددا على أن "أولويتنا هي صحة اللاعبين".

وأشار إلى أن الخطط الراهنة تقوم على إنهاء الموسم في 26 تموز/يوليو، علما بأن طرابزون سبور كان يتصدر الترتيب قبل تعليق المنافسات، برصيد 53 نقطة من 26 مباراة، وبفارق الأهداف فقط عن باشاك شهير.

وأعلنت السلطات التركية في 19 آذار/مارس الماضي، تعليق عدد من المنافسات الرياضية أبرزها دوري كرة القدم، على خلفية تفشي وباء "كوفيد-19" الذي تسبب بتجميد مختلف الأحداث الرياضية حول العالم، ومنها البطولات الوطنية الأوروبية في كرة القدم ومسابقات الاتحاد القاري للعبة (يويفا).

وأعرب أوزدمير عن أمله في أن تتمكن اسطنبول من استضافة نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في آب/أغسطس، والذي كان مقررا على ملعب أتاتورك الأولمبي في 30 أيار/مايو، قبل أن يتم تعليق المسابقات.

وكانت السلطات التركية قد أقامت بعض مباريات الدوري المحلي من دون جمهور على رغم بدء تفشي "كوفيد-19" وتوقف المنافسات بشكل شبه كامل في مختلف أنحاء أوروبا والعالم، قبل أن تعود وترضخ للضغوط والانتقادات التي طالتها، وتقرر وقف المنافسات بشكل كامل.



