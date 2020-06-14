موسليرا يتعرض لإصابة خطيرة

تعرض الحارس الأوروغوياني فرناندو موسليرا لإصابة خطيرة استدعت دخول الاسعاف إلى أرضية الملعب من أجل نقله إلى المستشفى، وذلك خلال الشوط الأول من مباراة فريقه غلطة سراي وتشايكور ريزا سبور الأحد في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري التركي لكرة القدم.

وتوقفت المباراة لقرابة ثماني دقائق من أجل إسعاف الأوروغوياني البالغ من العمر 33 عاما بعد تعرضه لما يبدو كسرا قاسيا في ساقه اليمنى، سيبعده بالتأكيد عما تبقى من موسم الفريق الذي يدافع عن ألوانه منذ 2011 وقائدا له منذ 2017.

وعاود الدوري التركي نشاطه الجمعة بعد توقف منذ منتصف آذار/مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وتبقى لغلطة سراي سبع مباريات إضافة الى لقاء الأحد الأول له بعد الاستئناف.

ويحتل غلطة سراي المركز الثالث بفارق 6 نقاط (قبل مباراة الأحد) خلف طرابزون سبور واسطنبول باتشاك شهير اللذين يملكان نفس عدد النقاط مع فارق الأهداف لصالح الأول.





